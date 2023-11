Chronique de : Les Anges Mordent Aussi de Sophie Jomain

J'ai vraiment du mal à écrire ma chronique sur ce livre car j'ai l'impression que quoique je dise, quoique j'écrive je ne lui rendrai jamais justice...J'ai tout aimé, du début à la fin, je suis restée scotcher au texte. C'est à la fois léger, drôle, émouvant, vibrant, passionnant et j'ai eu chaud même très chaud à certains moments. Non seulement Sophie Jomain est très abordable mais en plus elle écrit formidablement bien.

L'univers est assez simple, attention ce n'est pas péjoratif, au contraire il est très plaisant à découvrir, on nous explique clairement qui fait quoi, comment et ça coule vraiment tout seul. Comme vous le savez je ne lis pas beaucoup d'histoire avec des anges mais on est bien d'accord que la plupart du temps ces chérubins sont un peu au dessus de nous, se sentent supérieurs à nous avec leur lien direct avec le tout puissant et bien là pas du tout, l'Auteur les fait redescendre de leur piédestal et j'ai adoré ! Que ça fait du bien de voir que certains sont comme vous et moi, avec des défauts et mammia mia qu'ils sont chauds bouillants !!!!

L'histoire est très entraînante, c'est extrêmement bien menée,il n'y a aucun temps mort mais je ne vous en dirai pas plus, même sous la torture...

Venons-en maintenant aux personnages qui sont justes géniaux : vous avez notre héroïne, Félicity Atcock, qui ne demande rien à personne, vit paisiblement mais les évènements qu'elle va vivre, va la faire sortir de sa bulle et elle va devoir dire adieu à sa petite vie tranquille . C'est un peu la bonne poire, la bonne copine mais elle ne se laisse pas marcher sur les pieds pour autant.

On n'échappe pas au triangle amoureux mais je vous rassure tout de suite, il ne monopolise pas l'histoire et je peux vous dire que les deux mâles de ce livre sont sexy et on peut rajouter : charismatiques, qui n'aiment pas quand on leurs dit non ou quand on piétine sur leurs plates bandes. Ils sont aussi torrides, affectueux, protecteurs, excitants, sensuels, passionnants et je peux continuer longtemps comme ça. La seule différence (à part leurs cheveux bien sûr...) c'est qu'il y a Terrence qui est dans les petits papiers du tout puissant et Stanislas qui est un peu le rebelle et qui ne sait pas trop où se placer.