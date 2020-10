Cuisine du Sud : Courgettes et aubergines à la menthe

Une fois n'est pas coutume je vais parler cuisine dans ce post, une recette prise dans un restaurant de Perpignan et que je vous partage car elle est originale.

Courgettes et aubergines à la menthe (from Perpignan)

Profitez des quelques jours de soleil pour vous préparer ce plat très frais… Il parait que ça ne va pas durer ! Il accompagnera très bien vos viandes grillées au barbecue et toutes les viandes blanches en général.

4 à 5 courgettes

1 aubergine

1 bouquet de menthe ciselée

4 gousses d’ail

1 jus de citron

Huile d’olive

Sel poivre

Eplucher les légumes et les couper en rondelles. Les faire revenir dans un peu d’huile d’olive. Saler et poivrer.

Hacher la menthe et la mélanger avec les gousses d’ail écrasées.

Dans un plat à gratin, disposer une couche de légumes, puis parsemer de mélange menthe/ail, arroser d’un peu de citron et renouveler jusqu’à ce qu’il n’y ait plus.

Mettre au frais pendant une heure.