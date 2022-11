Avis sur le livre : La maison des négawatts, de Thierry Salomon

Comparons deux habitations identiques à Montpelier



Maison à isolation intérieur - isolation exterieur

► L’une à faible inertie dont l’isolation est placée à l’intérieur selon un devis Peintre d'intérieur à Montpellier



► L’autre à forte inertie avec une isolation extérieure. Si l’on augmente progressivement, dans ces deux habitations, la surface de vitrage en façade sud...

- Pour la maison avec une faible inertie, une augmentation de la surface des vitrages va accroître les besoins en énergie, le stockage de l’énergie ne peut s’effectuer.

- Par contre, pour la maison avec une forte inertie, le bilan est au contraire positif, l’énergie solaire captée compense largement les pertes par les vitrages permettant ainsi de diminuer les besoins de chauffage.

- En hiver, les rayons solaires vont pénétrer à travers les fenêtres et vont venir frapper le sol et les murs qui vont ensuite rayonner lentement leur chaleur dans l’habitation.

- Inversement, en été l’inertie va permettre de bénéficier de la fraîcheur des murs refroidis la nuit par ventilation et ce sera une excellente façon de réaliser un rafraîchissement naturel. Dans les deux cas, l’inertie thermique joue un rôle important sur la qualité du confort intérieur en atténuant les variations de température.

Comparons maintenant, trois maisons* de même surface (100m2) et de même volume (250m3) :

(I)La première est une maison conventionnelle très classique aux normes actuelles, mais sans travail de conception particulier sur l’orientation et les vitrages.

(II) La seconde lui ressemble en tous points avec la même surface de vitrages, elle possède toutefois une meilleure orientation et répartition des vitrages, un chauffage réduit à 15°C la nuit au lieu de 19°C, des volets correctement utilisés hiver comme été.

(III) Et enfin la troisième a une surface et un volume identique aux deux précédentes, mais elle intègre différents composants de l’architecture bioclimatique : serre-véranda intégrée, mur massif de fond de serre, forte ventilation nocturne l’été, stores extérieurs isolants, renforcement de l’isolation des murs.

diminue des deux tiers les besoins thermiques en hiver et de plus, elle est très confortable en été, un équipement de climatisation étant devenu inutile même dans des régions très ensoleillées (à plus forte raison si l’on intègre un "puits canadien"), un tel résultat demandera bien entendu un besoin d’étude supplémentaire, mais construire pour toute une vie ne demande-t-il pas quelques semaines de réflexion ?!...

* Cette simulation dynamique a été réalisée par GEFOSAT avec le logiciel PLEIADES et COMFIE. Base 8 760 heures pour une année météo type, moyenne des stations de Trappes, Rennes et Montpellier, pour une maison de 100m2, 250m3, mur à isolation par l’intérieur (faible inertie) ou par l’extérieur (forte inertie), fenêtres alu double vitrage, surface de vitrage 1,6m2 à l’est, l’ouest et le nord, chauffage 15°C nuit et 19°C jour.

Source : La maison des négawatts, Thierry Salomon et Stéphane Bedel, aux éditions Terre Vivante