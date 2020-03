Dictionnaire du Moyen-âge, Claude Gavard (dir.)

Ce Dictionnaire du Moyen-âge est un riche instrument de travail et de culture.

Il rend accessible la connaissance de l’Occident médiéval dans son ensemble, par près de 1800 mots-clés, traités par 380 auteurs. On voit l’ampleur de l’entreprise concernant cette histoire du moyen-âge.

Le résultat, on s’en doute à l’avance, est nécessairement inégal. La littérature est bien servie, de même que la philosophie (traitée sans concession excessive à la facilité) et la théologie. Sur l’art (architecture, sculpture, musique), on passe trop rapidement. Si le droit et l’économie sont en général bien traités, on a ici et là quelques surprises : par exemple, pas d’article “famille”, le lecteur devra le reconstituer en utilisant “adoption”, “clientèle”, “enfance”, etc.

Ces critiques restent mineures par rapport à l’ensemble, à sa richesse, à la science qui s’y déploie. On notera l’abondance des notices consacrées à des personnages et à des lieux (villes, provinces, et même fleuves : un bel article sur le Rhône) ; un index thématique rend aisé le groupement des articles touchant à une même question.

Donc, un outil commode, à avoir sous la main. Il est offert sous deux présentations :

Dictionnaire du Moyen-âge, sous la direction de Claude Gavard, Alain de Libera, Michel Zink, P.U.F., 1548 p., 150 € (cartonné) ou 45 € (poche)