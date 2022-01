livre : VADE MECUM DU VIAGER, de Hervé Lapous

Ce livre est devenu une référence dans le domaine de la vente en viager. Ici nous nous arrêterons sur 2 questions essentielles de la vente en viager : le diagnostic immobilier et où vendre en viager ariège ?

Diagnostiquer mon bien immobilier en viager



Depuis janvier 2011, le vendeur doit absolument réaliser un certain nombre de diagnostics sur l’état de son bien. Le vendeur doit présenter des documents sur les diagnostics suivants :

Diagnostic de performance énergétique ( DPE ) : Ce diagnostic permet d’évaluer la perte d’énergies dans votre maison ou votre appartement.

Diagnostic de gaz à effet de serres ( CO2 ) : Ce diagnostic évalue votre consommation de CO2 sur l’année

Le plomb

L’amiante

L’état parasitaire

Diagnostic de l’installation de gaz, etc…

L’ensemble de ces diagnostics doit être réalisé par un spécialiste (un diagnostiqueur immobilier) qui vous fournira un bilan complet sur votre bien. Ces documents seront indispensables pour la vente de votre bien.





Vendre mon viager par un professionnel ou en PAP ?

Cette question est très importante car votre choix va forcément influencer la réussite ou non de la vente de votre bien.

Si vous souhaitez vendre votre bien, le particulier à particulier (PAP) est une solution qui vous permettra d'éviter les intermédiaires et de nombreux sites internet sont disponibles pour passer votre annonce gratuitement. Cette pratique est de plus en plus courante car de nombreux acquéreurs ne souhaitent pas payer les frais d’agence.

Cependant pour le vendeur passer par un professionnel de l’immobilier, vous permet d’obtenir des services supplémentaires et d’être accompagner et surtout conseiller dans la vente de votre bien. De plus le professionnel ayant une connaissance du marché, il saura communiquer de manière efficace au près de ces partenaires et de son fichier « acheteurs » pour trouver un acquéreur rapidement.

VADE MECUM DU VIAGER Héritez de vous-mêmes, vendez en viager , de Hervé Lapous, SPM éditions, 2017